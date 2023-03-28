دولي جزائري يتدرّب لِأوّل مرّة مع أكابر البايرن

خاض اللاعب الدولي الجزائري المُغترب والشاب والواعد يونس آيت عامر، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية له مع أكابر نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأشرف على المران التقني الألماني والمدرب الجديد للبايرن توماس توخيل.

ويستعدّ فريق البايرن لِخوض مباراة الموسم مساء السبت المقبل، لمّا يُواجه الضّيف والغريم التقليدي نادي بوروسيا دورتموند.

ويتصدّر نادي دورتموند لائحة الترتيب بِرصيد 53 نقطة، ويشغل البايرن المركز الثاني بِمجموع 52 نقطة. قبل تسع جولات عن إسدال السّتار.

وقبل هذه الحصّة التدريبية مع فئة الأكابر، كان متوسط الميدان يونس آيت عامر (19 سنة) ينشط في صنف الأواسط للنادي البافاري.

وسبق للاعب يونس آيت عامر أن شارك في مقابلات دولية مع المنتخب الوطني الجزائري أواسط، في السنوات القليلة الماضية.