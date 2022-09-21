دولي جزائري يتّجه لِفسخ العقد بعد 16 يوما من إمضائه!

يوشك لاعب دولي جزائري سابق أن يفسخ العقد مع فريقه الجديد، بعد تجربة قصيرة دامت 16 يوما فقط.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسط الميدان مهدي زرقان، الذي أمضى في الـ 5 من سبتمبر الحالي عقد الانضمام بِصيغة الإعارة لِموسم واحد، إلى نادي كريت من القسم الأوّل اليوناني.

وما زال مهدي زرقان (23 سنة) يرتبط مع نادي بوردو الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتُجري إدارة نادي كريت مفاوضات مع نظيرتها من فريق بوردو، لِفسخ عقد زرقان، كما ذكرته تقارير صحفية يونانية. التي أضافت أن الدولي الجزائري غاب عن تدريبات الفريق صباح الأربعاء.

وخاض فريق كريت مع بداية الموسم الجديد 8 مقابلات، في بطولة اليونان وكأس هذا البلد.

وبِالمقابل، لم يلعب مهدي زرقان أيّ لقاء مع فريقه الجديد كريت، وهو ما قد ينجم عنه فسخ العقد، والعودة إلى فريقه بوردو الذي ينشط في القسم الثاني الفرنسي.