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رياضة

دولي جزائري يخوض أوّل مباراة مع أكابر ليون

علي بهلولي
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دولي جزائري يخوض أوّل مباراة مع أكابر ليون
ح.م
إدريس بونعاس يحتفل بِهدفه لِمصلحة أواسط "الخضر"، في مباراة رسمية ضد نظرائهم الليبيين بِتونس، في نوفمبر 2021.

خاض اللاعب الدولي الجزائري الشاب إدريس بونعاس مساء الثلاثاء، أوّل مباراة له في صفوف أكابر نادي ليون.

وكان إدريس بونعاس مِن قبل، ينشط ضمن فريق الأواسط لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وشارك متوسط الميدان إدريس بونعاس أساسيا مع فريق ليون الفرنسي للأكابر، في مباراة ودّية أمام نادي دينامو كييف الأوكراني.

وخسر مُمثّل الكرة الفرنسية في هذه المباراة، بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف واحد.

وسبق لِإدريس بونعاس (19 سنة) أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري أواسط، في أواخر مارس الماضي، لمّا واجه نظيره ومضيفه الموريتاني ودّيا مرّتَين. فضلا عن مقابلات أخرى قبل هذا التاريخ.

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