دولي جزائري يدعو إلى طرد الصهاينة من الحركة الرياضية

انضمّ لاعب دولي جزائري لِكرة القدم إلى مبادرة عالمية، يطالب فيها أصحابها من كل الهيئات الرياضية الدولية بِطرد المنتخبات والأندية الصهيونيَين من المسابقات الرسمية.

وتستند منظمة “رياضيون من أجل السلام” في مطلبها، إلى إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه المتوحّشة، وحرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني البريء والأعزل.

ويقع المقر الاجتماعي لِهذه المنظمة بموناكو، فيما ضمّت لائحة اللاعبين الذين وقّعوا على البيان، الجزائري ريان قلي (20 سنة) متوسط ميدان هجوم نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، والذي سبق له ارتداء زي المنتخب الوطني أواسط ما بين 2023 و2024 (الصورتان المدرجتان أدناه). فضلا عن الفرنسي بول بوغبا الحائز على كأس العالم 2018، وغيرهما.

