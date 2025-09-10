-- -- -- / -- -- --
دولي جزائري يرفض عرضا من البايرن

علي بهلولي
رفض لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ عرضًا، استمله من قبل إدارة العملاق نادي بايرن ميونيخ الألماني في الأيّام القليلة الماضية.

وعشية إسدال ستار سوق انتقالات اللاعبين الصيفية 2025، قدّمت إدارة نادي بايرن ميونيخ طلبا لِنظيرتها من فريق مرسيليا، لِانتداب المهاجم أمين غويري. لكن الدولي الجزائري رفض المقترح وفضّل الاستقرار، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره بِهذا الشأن، الأربعاء.

وانضم غويري (25 سنة) إلى فريق مرسيليا الفرنسي في جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2029.

ووفقا للمصدر، فإن إدارة النادي البافاري، لجأت بعد ذلك إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، وجلبت المهاجم السنيغالي نيكولاس جاكسون في الفاتح من سبتمبر الحالي، معارا لِمدّة موسم واحد، مع وجوب شراء العقد بِشروط في صيف 2026.

