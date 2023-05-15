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رياضة

دولي جزائري يروي قصّة تدافع الجمهور طلبا لِصداقته افتراضيًّا

علي بهلولي
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دولي جزائري يروي قصّة تدافع الجمهور طلبا لِصداقته افتراضيًّا
ح.م
كيفين قيطون في مباراة الجزائر والنيجر بِتونس.

تدافع عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أمام اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون، طلبا لِصداقة افتراضية. بِمجرّد ما ذُكر اسمه ضمن قائمة العناصر الجديدة للمنتخب الوطني.

وكان كيفين قيطون قد خاض أوّل مباراة دولية مع “الخضر” في الـ 27 من مارس الماضي، أمام النيجر بِرسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال الظهير الأيمن لِنادي باستيا الفرنسي إنه اندهش للكمّ الهائل من طلبات الصداقة الافتراضية، عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي مُؤخّرا، فضلا عن التفاعل المُثير مع منشوراته.

وأضاف قيطون في أحدث ظهور له عبر قناة إلكترونية بِفرنسا، أنه لمّا أبحر في الشبكة العنكبوتية تفاجأ بِاقتراب موعد ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”. فزالت دهشته بِخصوص هذا “الودّ الإلكتروني” الطارئ والمُحَيَّر.

وتابع يقول إن أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري (مساعد المدرب سيرج رومانو) اتّصل به في الـ 11 من مارس الماضي، وطلب منه ترتيب الإجراءات الإدارية (جواز سفر) في أسرع وقت مُمكن.

وتأثّر كيفين قيطون نفسيا بِهذا الاستدعاء واغرورقت عيناه بِالدّموع، خاصة وأنه كان يُمنّي النّفس بِتمثيل ألوان “الخضر”، وخوض المقابلات الدولية إلى جانب محرز وبن ناصر. يقول هذا اللاعب الجزائري المُغترب بِفرنسا.

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