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رياضة

دولي جزائري يفوز في رابطة أبطال أوروبا

الشروق الرياضي
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دولي جزائري يفوز في رابطة أبطال أوروبا
ح.م
حكيم زدادكة (من اليمين) يحتفل بِهدف سجّله فريقه صباح الأذري.

فاز اللاعب الدولي الجزائري السابق حكيم زدادكة وفريقه صباح من أذربيجان، مساء الثلاثاء.

وتغلّب نادي صباح الأذري بِثُنائية نظيفة على الزائر فريق ذا نيو سانتس من بلاد الغال، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.

ولعب المدافع زدادكة كامل أطوار هذه المواجهة، بِزي نادي صباح الأذري (الصف الأمامي، الثاني من اليسار/ الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

وسبق للاعب زدادكة (31 سنة) أن خاض مباراة دولية واحدة في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، نسخة المدرب جمال بلماضي في عام 2022.

وطرد حكم الساحة (من بولونيا) لاعبا من نادي صباح في الدقيقة الـ 90+2.

وتُجرى مباراة العودة بِبلاد الغال، مساء الـ 14 من جويلية الحالي.

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