دولي جزائري يلتحق بِاتحاد خنشلة

عبد الجليل مديوب بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري في حصّة تدريبية.

أعلنت إدارة نادي اتحاد خنشلة، السبت، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري عبد الجليل مديوب.

ولم تُقدّم إدارة الاتحاد الخنشلي تفاصيل عن الصّفقة، على غرار مدّة العقد.

وكان المدافع مديوب (26 سنة) يرتدي زيّ نادي ليماسول القبرصي، منذ صيف 2022.

وخاض مديوب مباراة دولية واحدة مع المنتخب الوطني، وحملت طابعا ودّيا أمام نيجيريا، وذلك بِالنّمسا في أكتوبر 2020.

فضلا عن ذلك، انتدبت إدارة اتحاد خنشلة اللاعب الدولي الرواندي جبل مانيشيموي (الصورة المُدرجة أدناه).

وكان متوسّط الميدان مانيشيموي (25 سنة) يُمثّل ألوان أندية محلّية في بلاده رواندا.

أمّا على المستوى الدولي، فقد خاض جبل مانيشيموي 16 مباراة مع منتخب رواندا، منذ عام 2017.

ويستهلّ اتحاد خنشلة الموسم الجديد عصر الـ 15 من سبتمبر الحالي، بِمواجهة الضّيف وفاق سطيف، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الوطنية نسخة 2023-2024.