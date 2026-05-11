دولي جزائري ينال لقب البطولة التونسية

ح.م
توفيق شريفي بِزي النادي الإفريقي.

نال لاعب دولي جزائري شاب لقب البطولة التونسية لكرة القدم، بِزي النادي الإفريقي.

وأحرز النادي الإفريقي اللقب بعد فوزه الثمين خارج القواعد (0-1) على الجار فريق الترجي، في مباراة الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من البطولة التونسية، لُعبت أطوارها مساء الأحد.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع توفيق شريفي، الذي شارك أساسيا في هذه المواجهة، وقد أسفرت عن جمع النادي الإفريقي لِرصيد 65 نقطة في الصدارة، متقدّما عن المطارد فريق الترجي بِفارق 5 نقاط، قبل جولة واحدة عن نهاية السباق.

وكان توفيق شريفي (24 سنة) يرتدي زي فريق شبيبة القبائل، حينما انتقل إلى النادي الإفريقي في صيف 2022. وهو لاعب سبق له تمثيل ألوان المنتخب الأولمبي نسخة المدرب نور الدين ولد علي، والفريق الوطني المحلي تحت إمرة مجيد بوقرة.

