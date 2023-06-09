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رياضة

دولي جزائري ينتقل إلى البطولة السعودية

علي بهلولي
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دولي جزائري ينتقل إلى البطولة السعودية
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الحارس فريد شعال

أعلنت إدارة نادي النّجمة السعودي لِكرة القدم، الجمعة، عن انتداب حارس المرمى الدولي الجزائري فريد شعال.

واكتفت إدارة نادي النّجمة السعودي في بيان لها بِالإعلان عن صفقة الانتداب، دون الخوض في تفاصيلها.

ويرتبط الحارس شعال (28 سنة) مع نادي مولودية الجزائر بِعقدٍ، بدأت مدّته في عام 2015 وتنقضي في جويلية المقبل.

وشارك شعال هذا الموسم في 8 مقابلات، من أصل 24 مواجهة خاضها فريقه “العميد” في البطولة الوطنية.

وسبق لِفريد شعال ارتداء أزياء المنتخبات الوطنية، حيث شارك مع الآمال في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في صيف 2016، ومع المحلّي في “شان” الجزائر 2023، وأيضا الفريق العسكري، كما حضر تربّصات الأكابر لكن لم يلعب أيّ لقاء دولي.

وبِخصوص فريق النّجمة، فقد حصد في الفترة الأخيرة تأشيرة الصّعود إلى البطولة السعودية للقسم الثاني.

ويضمّ فريق النّجمة في صفوفه اللاعب الجزائري هشام مختار (31 سنة)، وذلك منذ الصّيف الماضي. بعد أن ارتدى هذا المهاجم أزياء سريع غليزان واتحاد العاصمة ومولودية وهران، وغيرها من فرق البطولة الوطنية.

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