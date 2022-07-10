دولي جزائري يُجري تجارب في دورتموند

يُجري اللاعب الدولي الجزائري الشاب آدم وجاني هذه الأيّام، سلسلة من التجارب في نادي بوروسيا دورتموند نائب بطل ألمانيا.

ولم تُقدّم إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني توضيحات في أحدث بيان لها، واكتفت بِذكر أن متوسط الميدان وجاني يتدرّب مع فريقها لِفئة الآمال (أقلّ من 23 سنة).

وما زال آدم وجاني (20 سنة) يرتبط مع نادي لونس الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

وكان آدم وجاني قد حضر تربّصا لِأواسط المنتخب الجزائري، بِأرض الوطن في نوفمبر 2020.

وينتمي آدم وجاني إلى أسرة رياضية تعرف المنتخب الوطني الجزائري جيّدا، حيث كان الجدّ أحمد (رحمه الله) عضوا في فريق جبهة التحرير. أمّا العمّ شريف، فقد ساهم في إحراز “الخضر” كأس أمم إفريقيا 1990، والكأس الأفروآسيوية في العام الموالي.