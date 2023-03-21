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رياضة

دولي جزائري يُمدّد العقد مع ناديه الفرنسي

علي بهلولي
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دولي جزائري يُمدّد العقد مع ناديه الفرنسي
ح.م
تيدي بولهندي

مدّد حارس المرمى الدولي الجزائري تيدي بولهندي، الثلاثاء، عقده مع نادي نيس الفرنسي.

واتّفق الحارس بولهندي (21 سنة) مع إدارة نادي نيس على إمضاء عقد جديد، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وبدأت مدّة العقد القديم في صيف 2020، وكان يُفترض أن تنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

ويُشارك تيدي بولهندي مع المنتخب الأولمبي الجزائري في مواجهتَي غانا، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة.

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