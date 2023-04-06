دولي جزائري يُمدّد عقده في إيطاليا

جدّد اللاعب الدولي الجزائري مهدي دورفال، الخميس، عقده مع نادي باري من القسم الثاني الإيطالي.

وكان المدافع دورفال (22 سنة) قد انضمّ إلى فريق باري في صيف 2022، بِعقدٍ مدّته 3 مواسم. قبل أن يُضيف إليه عاما آخر، كما جاء في بيان لِإدارة النادي الإيطالي.

وفي الموسم الحالي، خاض دورفال مع فريقه باري 16 مباراة، لها صلة بِبطولة القسم الثاني الإيطالي وكأس هذا البلد. تخّللتها تمريرتان حاسمتان وجلب ركلتَي جزاء.

ويتموقع فريق باري ثالثا في لائحة الترتيب، قبل 7 جولات عن إسدال ستار بطولة الدرجة الثانية. عِلما أن الرّائد والوصيف يصعدان إلى القسم الأوّل الإيطالي، ويلحق بِهما الفائز بِبطولة مُصغّرة تجمع أندية المراتب ما بين الـ 3 والـ 8.

وعلى مستوى المنتخبات، شارك دورفال أساسيا مع الفريق الوطني الأولمبي، في مواجهتَي غانا أواخر مارس الماضي، بِرسم الدور الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة.

وأبصر مهدي دورفال النور بِفرنسا عام 2001، من أمّ جزائرية مُهاجرة وأب وُلد بِجزيرة لارينيون التي تقع في المحيط الهندي، وتابعة للسيادة الفرنسية.