دولي سابق ينضم إلى شباب بلوزداد

استفاد فريق شباب بلوزداد صاحب لقب البطولة الوطنية في النسختَين الماضيتَين، من خدمات لاعب دولي جزائري سابق.

ويتعلّق الأمر بِمتوسط الميدان المغترب نجيب عماري، الذي أمضى عقدا مدّته موسمَين.

وسبق لِنجيب عماري (29 سنة) أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري أشبال، في كأس العالم فئة أقلّ من 17 سنة، المنافسة التي احتضنتها نيجيريا في خريف 2009.

كما ارتدى هذا اللاعب المولود بِمدينة مرسيليا، أزياء نوادٍ فرنسية وإيطالية وبلغارية ورومانية وسعودية.

وبقي نجيب عماري بِلا فريق منذ مارس 2020، وكان نادي ضمك السعودي آخر فريق يُمثّل ألوانه.

فضلا عن ذلك، جلبت إدارة نادي شباب بلوزداد لاعبَين آخرَين لكن محلّيان، وهما: عبد الرحمان بورديم (27 سنة) صانع ألعاب مولودية الجزائر، والمهاجم بوزيد داداش (28 سنة) مهاجم أولمبي المدية.

وسيلعب بورديم وداداش مع شباب بلوزداد، حتى صيف 2023.