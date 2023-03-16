دولي سنيغالي يُهنّئ عوّار على انضمامه إلى “الخضر”

هنّأ لاعب دولي سنيغالي زميله في المجال الرياضي حسام عوّار، على قرار تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمدافع منتخب السنيغال ونادي لايبزيغ الألماني عبدو ديالو، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الخميس.

وقال عبدو ديالو إنه يُهنّئ حسام عوّار على اتّخاذ قرار ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء، ويتمنّى له النّجاح في مشواره الجديد. وأضاف أنّه مُتشوّق لِمواجهته (على مستوى المنتخبات).

ووظّف عبدو ديالو لفظ “أخي” وهو يُخاطب حسام عوّار، كما اختتم منشوره بِعبارة “تحيا الجزائر”.

ويتقاطع عبدو ديالو (26 سنة) وحسام عوّار (24 سنة) في نقطة كونهما مثّلا ألوان المنتخب الأولمبي الفرنسي مع بعض، وفي فترة واحدة ما بين 2017 و2019.

والتحق عبدو ديالو بعدها في عام 2021 بِمنتخب بلاد والدَيه السنيغال، وساهم في إحراز “أسود تيرانغا” كأس أمم إفريقيا 2022، وأيضا بلوغ نهائيات كأس العالم بِقطر والمشاركة في المونديال.