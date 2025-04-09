دولي غاني في مفاوضات مع إدارة شباب بلوزداد

رزاق سامبسون (من اليمين) في مباراة غانا والمضيف الأنغولي شهر نوفمبر من عام 2024، بِرسم تصفيات "كان" 2025.

قد يرتفع عدد اللاعبين الأجانب في نادي شباب بلوزداد إلى أربعة عناصر، انطلاقا من الصيف المقبل.

وتملك إدارة نادي شباب بلوزداد في صفوف فريقها الكروي الحالي 3 لاعبين أجانب، من الكاميرون وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وذلك في خطي الوسط والهجوم، بِعقود تتراوح مدة انقضائها ما بين 2026 و2027.

وتتفاوض إدارة الشباب في الفترة الرّاهنة مع ممثلي أعمال اللاعب رزاق سامبسون، الذي يرتدي زي نادي نايشنز ثالث ترتيب البطولة الغانية، قبل إسدال الستار بِخمس جولات. وفقا لأحدث تقارير الصحافة في هذا البلد.

ويحمل المدافع رزاق سامبسون (26 سنة) صفة لاعب دولي مع منتخب غانا للأكابر، غير أنه لم يلعب سوى لِأندية محلية.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبيل انطلاق الموسم الحالي، قد سمح لِأندية حظيرة النخبة، بِإمكانية انتداب 5 لاعبين أجانب (الحد الأقصى)، شريطة تقمّص ألوان المنتخبات الوطنية (مهما كان الصنف)، وعدم تجاوز عتبة الثلاثين سنة.