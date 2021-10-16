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رياضة

دولي فرنسي سابق يدعم بلماضي ويقف ضد ديلور وغالتيي

سليم.ع
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دولي فرنسي سابق يدعم بلماضي ويقف ضد ديلور وغالتيي
ح.م
الدولي الفرنسي السابق إريك دي ميكو

انتقد الدولي الفرنسي السابق إريك دي ميكو، مواطنه مدرب نيس كريستوف غالتيي، بعد التصريحات التي رد بها خلال ندوته الصحفية على الناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص قضية ديلور..

وقال إريك دي ميكو خلال مشاركته في الحصة الرياضية “سوبر موسكاتو شو” على إذاعة مونت كارلو الدولية: ” غالتيي صديقي، غير أن تصريحاته ضد بلماضي لم تكن موفقة، وكان منفعلا “.

وأبدى الدولي الفرنسي السابق تفهمه لموقف بلماضي وقراره بشأن ديلور، حيث قال: ” ردة فعل بلماضي اتجاه قرار ديلور، كانت منطقية وفي محلها”.

وتابع دي ميكو: “ديلور فتحت له أبواب المنتخب وتمكن من المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا والتتويج مع المنتخب، وكان عليه التقدم بالشكر، وأعتقد أن قوله سأعود إلى المنتخب بعد سنة فهذا تصرف غير مقبول”.

وقصف بلماضي في تصريحات له اللاعب ديلور بالثقيل، مؤكدا أن المنتخب يلعب في ظروف قاسية، ثم يأتي ديلور كالعروس، للمشاركة في المونديال، معتبرا ذلك إما غباء أو جرأة مفرطة.

ودافع غالتيي مدرب نيس عن ناديه وعن المهاجم ديلور في ندوة صحفية، معتبرا تصريحات بلماضي بالمندفعة وغير الهادئة”، كما طالب مدرب “الخضر” بالاهتمام بالمنتخب وترك نادي نيس يعمل في هدوء.

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