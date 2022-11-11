دولي كاميروني سابق يفجر قنبلة.. نعرف أنكم اشتريتم مباراة الجزائر (فيديو)

فجر محمدو إدريسو النجم الأسبق لمنتخب الكاميرون، قنبلة جديدة بشأن المباراة المؤهلة إلى كأس العالم، والتي جمعت منتخب بلاده مع الجزائرـ متهما رئيس الاتحاد صامويل إيتو بـ “شراء” التأهل.

وفي فيديو منشور عبر شبكات التواصل وتناقلته وسائل إعلام كاميرونية، انتقد إدريسو خيارات المدرب سونغ في قائمة نهائيات كأس العالم، متهما صامويل إيتو رئيس الاتحاد بإعداد القائمة وفقا لاعتبارات شخصية.

وذهب الدولي الكامروني السابق، بعيدا في تصريحاته باتهام زميله السابق “إيتو”، بشراء مباراة التأهل أمام الجزائر، في إشارة إلى دفع رشاوى للحكم وكذا جهات أخرى لإقصاء محاربي الصحراء.

وقال إيدريسو مخاطبا إيتو “لقد اشتريتم المباراة (أمام الجزائر).. نحن نعرف ماذا حدث في هذا اللقاء.. لقد تم شراء الفوز والتأهل”.

فيديو الحكم غاساما بمطار مغربي يجوب شبكات التواصل.. هذه حقيقته!

وشهر ماي 2022، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي نشروه أنّه يظهر الحكم بكاري غاساما وهو يزور المغرب قبل أن يتولّى تحكيم المباراة التي خسر خلالها منتخب الجزائر فرصة التأهّل لمونديال 2022، بما يلمح لوجود صفقة.

يظهر في الفيديو شخصان أحدهما يشبه الحكم الغامبي بكاري غاساما، وهما يقفان في ما يبدو أنّها صالة انتظار.

وقد جاء في النصّ المرافق له “فيديو مسرّب يوضح كيف التقى الحكم غاساما مع أطراف أخرى في مطار محمّد الخامس بالمغرب قبل مباراة المنتخب الجزائري”، بما يلمح لوجود صفقة ما.

شكوى بحقّ غاساما

ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظلّ موجة من الأخبار المضلّلة التي رافقت طلب الاتحاد الجزائري (فاف) لكرة القدم في 31 مارس 2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص المباراة التي انتزع خلالها منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 من الجزائر.

وتقدّم “الفاف” بشكوى ضد غاساما مطالباً بإعادة إجراء المباراة بسبب “الأخطاء التحكيمية ” التي شابتها.

حقيقة الفيديو

وحسب خدمة تقصي الحقائق بوكالة فرانس برس، فالفيديو في الحقيقة لا علاقة له بكلّ ذلك.

فقد أظهر البحث أنّه منشور قبل سنتين من المباراة على موقع يوتيوب.

وجاء في النصّ المرافق له “الجمهور الرجاوي يجتاح مطار تونس ويصادف حكم المباراة ضد الترجي بكاري غاساما ويبعث له برسائل”.

وبالفعل كان فريق الرجاء المغربي على موعد مع فريق الترجي التونسي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا يوم 25 جانفي 2020.

وانتهت المباراة التي أجريت في تونس وتولى الحكم بكاراي غاساما إدارتها بالتعادل الإيجابي 2-2.

هذه حقيقة الصورة المتداولة للقاء غاساما مع إيتو قبل مباراة الجزائر

تداولت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو مع الحكم الغامبي بكاري غاساما.

ولمّحت المنشورات التي تضمّنت الصورة إلى وجود صفقة بين الطرفين لإقصاء الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022.

ويظهر في الصورة صامويل إيتو جالساً في مطعم إلى جانب الحكم الغامبي بكاري غاساما، مرفقة بعبارات تشير إلى صفقة ما بينهما لمنح الفوز بالمباراة التصفوية الفاصلة للكاميرون.

لكن فريق تدقيق المعلومات في وكالة “فرانس برس”، توصّل إلى أن هذه الصورة مركّبة. وقد أرشد التفتيش عن أجزاء منها على محرّكات البحث إلى الصور الثلاث التي استُخدمت في تركيبها.

فوجه الحكم الغامبي مقتطع من هذه الصورة المنشورة في العام 2017 على الأقلّ:

وصورة رئيس الاتحاد الكاميروني مقتطعة من هذه الصورة المنشورة في العام 2016 على حسابه في موقع فيسبوك.

وقد أُلصقت هاتان الصورتان فوق صورة مطعم منشورة في العام 2011 على مدوّنة تُعنى بالطبخ، ليبدو الرجلان وكأنهما يجلسان في نفس المكان.

هذه حقيقة الفيديو المتداول حول اعتراض حكام الـ “VAR” على قرارات غاساما

آلاف المشاركات والمشاهدات حصدها فيديو على مواقع التواصل ولا سيّما في الجزائر، ادعى ناشروه أنه يُظهر حكّام الفيديو المساعدين (VAR) يعترضون على الهدف الذي سجّله المنتخب الكاميروني في مباراته ضدّ الجزائر في تصفيات مونديال 2022. فما صحة ذلك؟

يظهر في هذا المقطع حكّام الفيديو المساعدين (VAR) يعيدون مشاهدة هدف سجلّه لاعب كرة قدم.

وجاء في التعليق المرافق “حكّام VAR أخبروا (الحكم الغامبي) غاساما بالفعل أن هناك خطأ (..) لكن الحكم الغامبي فضّل ألا يعود إليهم”.

ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، في 31 مارس 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين الجزائر والكاميرون قبل ذلك بيوم.

وكان الغامبي بكاري غاساما قد تولّى تحكيم هذه المباراة التي انتزعت خلالها الكاميرون بطاقة التأهّل إلى مونديال 2022 من الجزائر.

وتقدّم “الفاف” بشكوى لدى “الفيفا” ضد غاساما مطالباً بإعادة إجراء المباراة بسبب “الأخطاء التحكيمية” التي شابتها.

فيديو قديم

إلا أن الفيديو المتداول قديم ولا علاقة له بالمباراة التي جمعت الجزائر والكاميرون أخيراً.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنه منشور على حساب برنامج Late Foot Club المختصّ بالشؤون الرياضية ومواقع إخبارية عدّة بتاريخ 28 فبراير 2019.

وبحسب التعليق المرافق فإن الفيديو يظهر نقاشاً بين حكّام الفيديو المساعدين (VAR) في مباراة نيم ومرسيليا في الدوري الفرنسي التي أقيمت في أوت 2018.

وكُتب “عندما لا يفهم الحكّام على بعضهم البعض”.

فيديو جديد حول تلقي غاساما رشوة قبل مباراة الجزائر.. ما حقيقته؟

وبتاريخ 4 أفريل 2022، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنّه يكشف عن تلقّي الحكم الغامبي بكاري غاساما لرشوة، قبل مباراة الجزائر ضدّ الكاميرون.

ويظهر في الفيديو شخصٌ يرتدي ملابس رياضيّة، ويجلس خلف طاولة أين يتلقّى خلسة ما يبدو أنّه مبلغ ماليّ كرشوة.

وأرفق الفيديو المتداول بعبارة “فضيحة، الحكم يقبض رشوة”. إلى جانب هاشتاغ يطالب بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون التي أقصت الخضر من التأهل إلى مونديال قطر 2022.

غير أنّ فريق تدقيق المعلومات في وكالة “فرانس برس”، توصل إلى أنّ الفيديو في الحقيقة مقتطع من وثائقيّ تم بثه عام 2018.

وقد عرض الوثائقي الذي أنتجته “بي بي سي”، حول فساد التحكيم في إفريقيا. تسريبات لحوالي مئة شخصٍ من حكّام وإداريين وهم يتلقّون رشاوى للتلاعب بنتائج المباريات.

وكان من بين هؤلاء، مساعد الحكم الكيني عادل رينج مروة الذي يظهر في المقطع المتداول وهو يتلقّى مبلغ 600 دولار من صحفيّ ادّعى أنّه مسؤول كبير في الاتحاد الغينيّ لكرة القدم.

صورة إيتو مع غاساما قبل مباراة الجزائر.. هذه حقيقتها

ويوم 3 أفريل، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو وهو يقدّم رشوة للحكم الذي تولّى إدارة المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على الجزائر. فما حقيقة ذلك؟

يظهر في الصورة لاعب كرة القدم السابق والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو والحكم الغامبي بكاري غاساما، تتوسّطهما صورة يبدو أنّها ملتقطة من كاميرا مراقبة.

وكُتب أسفل الصورة: “عاجل: يوجد دليل على أن إيتو والحكم غاساما يلتقيان في باريس ويكلفه بمبلغ مالي”.

وجاء في التعليق المرافق: “إذا تم تأكيد المعلومات، فالمنتخب الكاميروني غير مؤهل لكأس العالم والجزائر تتأهل إلى كأس العالم”.

وبدأ انتشار هذه الصورة حاصدة آلاف المشاركات على فيسبوك بتاريخ 30 مارس 2022، غداة فوز منتخب الكاميرون على الجزائر في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وكان الغامبي بكاري غاساما حكم هذه المباراة التي انتزعت خلالها الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 من الجزائر.

وقد تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد “التحكيم الفاضح الذي شوّه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون”.

إلا أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بكلّ ذلك.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنها مقتطفة من فيديو نشرته مواقع فلسطينية عدّة لإشكال وقع قبل أشهر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن عراكاً بالأيدي وقع بين وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينيّ أحمد مجدلاني ونقيب الأطباء في الضفة الغربية شوقي صبحة في يناير الماضي.