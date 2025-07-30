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رياضة

دولي كاميروني يُعزّز صفوف اتحاد العاصمة

الشروق الرياضي
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دولي كاميروني يُعزّز صفوف اتحاد العاصمة

تدعّمت صفوف فريق اتحاد العاصمة، الأربعاء، بِلاعب دولي كاميروني ممثّل في شي مالون جونيور.

وأمضى المدافع شي مالون جونيور (26 سنة) عقدا، يرتدي بِموجبه زي فريق “سوسطارة” حتى صيف 2027.

وقبل ذلك، كان هذا اللاعب يُمثّل ألوان فريق سيمبا التنزاني منذ صيف 2023. وعلى المستوى الدولي، ارتدى زي منتخب الكاميرون مرّة واحدة، كما لعب للمنتخب المحلّي في تظاهرة “الشان” التي احتضنتها الجزائر مطلع عام 2023.

ويحمل شي مالون جونيور في جعبته 33 مباراة رسمية، في المنافسات الإفريقية على مستوى الأندية.

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