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رياضة

دولي مصري يتعاقد مع 4 أندية في ظرف لم يتجاوز 9 أشهر!

الشروق الرياضي
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دولي مصري يتعاقد مع 4 أندية في ظرف لم يتجاوز 9 أشهر!
الأرشيف
عمرو وردة بِزيّ منتخب مصر.

بات نادي فاركو المصري في ظرف ثمانية أشهر ونصف الشّهر، رابع فريق للاعب الدولي عمرو وردة.

وسبق لِصانع الألعاب عمرو وردة (30 سنة) تمثيل ألوان منتخب بلاده مصر، في فترة ما بين 2015 و2019.

وفي جانفي المُنصرم، انضمّ عمرو وردة إلى نادي ليماسول القبرصي، قبل أن يُغادره في أوت الماضي مُتّجها نحو فريق الرّجاء المغربي. الذي لم يمكث فيه طويلا، حتّى فسخ العقد، والتحق بِنادي دوكسا القبرصي. ثمّ كرّر السيناريو ذاته، وفكّ الارتباط، مُنضمّا إلى نادي فاركو المصري، الأربعاء.

ودامت هذه الانتقالات الأربعة ثمانية أشهر ونصف الشّهر، أمّا التحويلات الثلاثة الأخيرة فلم تستغرق سوى أربعين يوما فقط!

وكان تفسير هذه الانتقالات يتمحور في الغالب حول أسباب شخصية.

بقيت الإشارة إلى أن نادي فاركو المصري يضمّ في صفوفه لاعبا جزائريا، والأمر يتعلّق بِالمهاجم رزقي حمرون (27 سنة). الذي قدم إليه في صيف 2021 من نادي شبيبة القبائل، بِعقدٍ يدوم 3 مواسم.

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