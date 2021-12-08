دولي مغربي سابق: يجب التعامل بحذر مع مباراة الجزائر

قال الدولي المغربي السابق، رفيق عبد الصمد، أن مباراة المغرب أمام المنتخب الجزائري في ربع نهائي كأس العرب ستكون صعبة.

وأضاف عبد الصمد أن مواجهة ربع النهائي هي داربي مغاربي ستلعب على جزئيات بسيطة، لذا يجب التعامل معها بحذر وتركيز كبيرين من طرف لاعبي “أسود الأطلس”.

وأكد الدولي المغربي أن المنتخب المغربي أظهر مستويات عالية في دور المجموعات، وحقق أرقاما مميزة، ستسمح للاعبين أن يواصلوا المنافسة بمعنويات جيدة.

كما قال أن إراحة المدرب عموتة للاعبين الأساسيين في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، سيساعد المنتخب كثيرا من الناحية البدنية أمام الجزائر.