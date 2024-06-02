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رياضة

دولي مغربي يهاجم الركراكي ويحمله مسؤولية الإخفاق في “الكان”

عمر سلامي
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دولي مغربي يهاجم الركراكي ويحمله مسؤولية الإخفاق في “الكان”
أرشيف
وليد الركراكي

انتقد الدولي المغربي عادل تاعرابت، مدرب منتخب بلاده، وليد الركراكي، وحمله مسؤولية الإخفاق الأخير في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وقال لاعب النصر الإماراتي إن أسلوب الركراكي لا يعجبه، معتبرا أنه لا يلعب بخطة مناسبة.

وأضاف المغربي تاعرابت في تصريحات إعلامية أن المدرب “يلعب بخطة غير مناسبة للمنتخب المغربي، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى فرض أسلوبه على الخصوم لا أن ينتظروهم في الخلف”.

وتابع الدولي المغربي: “يجب على الركراكي أن يتبع الأسلوب المباشر والهجومي، خصوصا أمام المنتخبات الإفريقية الضعيفة والمتوسطة والأقل مستوى من منتخبنا، فلا يعقل أن نترك الكرة لمنتخبات أقل منا شأنا”.

وأكد تاعرابت أنه من المقبول إتباع خطة دفاعية أمام منتخبات لها باع كبير على المستوى العالمي، قبل أن يضيف: ” لكن بكوكبة من النجوم ونركن للخلف أمام منتخبات إفريقية متوسطة، هذا غير مقبول وهو ما حدث في كأس أفريقيا”.

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