دولي نيجيري ينضمّ إلى المولودية

انتدبت إدارة نادي مولودية الجزائر، الخميس، اللاعب الدولي النيجيري فيكتور مباوما لِمدّة موسمَين من الآن.

وكان المهاجم مباوما (25 سنة) يرتدي زيّ النادي المحلّي إنييمبا، منذ عام 2019.

وسبق لِفيكتور مباوما خوض مقابلتَين مع منتخب بلاده نيجيريا، في أواخر ماي الماضي ومطلع جوان الحالي، وكانتا ودّيتَين ضد المكسيك والإكواتور. حيث دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الشوط الثاني، من عمر كلتا المواجهتَين.

فضلا عن ذلك، استقدمت إدارة “العميد” اللاعب الجزائري المغترب إيدير بوتريف، لِمدّة ثلاثة مواسم.

وكان المهاجم بوتريف (22 سنة) يرتدي زيّ نادي فولا من اللكسمبورغ، بِعقد بدأت مدّته في جانفي 2021 ويُفترض أن تنتهي في صيف 2023.

ومدّدت إدارة نادي الأخضر والأحمر عقد متوسط الميدان ولاء منذر بوزكري (20 سنة)، إلى غاية صيف 2026. بعدما كانت مدّة عقد هذا اللاعب تنتهي في الفصل ذاته من عام 2023. كما فعلت بِالمثل مع حارس المرمى محمد الأمين يعقوبي (19 سنة)، والمهاجم محمد رمزي حايف، الذي يحتفل بِعيده ميلاده الـ 21 هذا السبت.

وقبل ذلك، كان مسؤولو المولودية قد جلبوا متوسط الميدان عبد القادر منزلة (21 سنة)، بعدما كان يرتدي زيّ اتحاد سيدي بلعباس الذي نزل مُؤخّرا إلى الدرجة الثالثة. وأيضا الهواري فرحاني وعبد المالك عمار أوكيل.

جلب فرحاني وأوكيل

وكانت إدارة نادي مولودية الجزائر قد أعلنت الأحد الماضي، عن انتداب اللاعب الدولي السابق الهواري فرحاني.

وأمضى المدافع فرحاني (29 سنة) عقدا، يُمثّل بِموجبه ألوان “العميد” حتى صيف 2024.

وكان الهواري فرحاني يرتدي زيّ نادي وفاق سطيف، منذ صيف 2018.

وسبق لِابن بلدية القليعة (ولاية تيبازة) أن خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الوطني، وكانت ودّية ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، في عهدة الناخب الوطني رابح ماجر أواخر سنة 2018.

وبات الهواري فرحاني ثاني وافد جديد إلى بيت المولودية، بعد متوسط الميدان عمّار عبد المالك أوكيل (25 سنة)، القادم من فريق أمل الأربعاء لِمدّة ثلاثة مواسم.