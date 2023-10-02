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العالم

دول أوروبية تحظر دخول السيارات الروسية.. تعليق حادّ من لافروف

الشروق أونلاين
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دول أوروبية تحظر دخول السيارات الروسية.. تعليق حادّ من لافروف
أرشيف
سيرغي لافروف

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، قرار بعض دول الاتحاد الأوروبي بحظر دخول السيارات الروسية إلى أراضيها، بأنه أحد مظاهر النازية تجاه الشعب الروسي.

وقال لافروف للصحفيين حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”:”لقد تم بالفعل الإدلاء بجميع التصريحات، التي يمكن تصورها أو التي لا يمكن تصورها حول هذا الموضوع، وليس هناك ما يمكن قوله هنا”.

وتابع:”لقد اندهشت من السرعة التي فقد بها الأوروبيون، جميعهم تقريبًا، مظهرهم الخارجي الجميل الذي كانوا يختبئون وراءه”. قبل أن يضيف:”هذا مظهر من مظاهر النازية تجاه الروس”.

وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنطبق أيضا على المركبات السياحية التي تحمل لوحات ترقيم روسية.

“وبناء على ذلك، فإن المواطنين الروس لا يجوز لهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بمركباتهم الخاصة، حتى للأغراض السياحية، ولو لفترة قصيرة من الزمن”، تقول المفوضية.

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