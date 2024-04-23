دول أوروبية تنسق للإعتراف بدولة فلسطين

قال وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، اليوم الثلاثاء 23 أفريل، من القاهرة، إنّ بلاده تنسّق مع كل من إسبانيا وسلوفينيا من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أنّ عديداً من دول الإتحاد الأوروبي تتشارك مع الدول الثلاث في مسألة الاعتراف بفلسطين.

وحسب ما نقله العربي الجديد، قال مايكل مارتن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، أنّ أيرلندا قدّمت طلباً أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإحتلال في القطاع، مؤكدا أن بلاده بشكل كامل التصويت للاعتراف بدولة فلسطينية في مجلس الأمن.

وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، قال حسب ذات المصدر، أن المفاوضات من أجل الإعتراف بدولة فلسطين تجري على قدم وساق، لأنّه لا يمكن انتظار هذا القرار إلى الأبد، خصوصاً “مع استمرار المجازر الإسرائيلية بحقّ المدنيين في غزّة، واكتظاظ القطاع بالسكّان”.