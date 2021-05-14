دول التطبيع تتابع عدواني غزة والأقصى بإحراج

أفادت مصادر إعلامية أن الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني تتابع بإحراج العدوان على غزة والأقصى.

وبحسب وكالة فرانس 24 فإنه بعد التطورات الأخيرة التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين، عادت الاستراتيجيات الدبلوماسية لهذه الدول إلى الواجهة، لتكون محل انتقادات كبيرة.

وقال محللون سياسيون إن بين التصريحات الدولية المشجبة للمنحى العنفي برزت ردود أفعال الدول العربية المطبعة مع الصهاينة (المغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين).

وأكدوا أنها شعرت “بالإحراج” جراء صور الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى، الذي يعد ثالث مقام مقدس عند المسلمين، بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

الإمارات التي طبعت علاقاتها مع الصهاينة في أوت 2020 نددت بالاشتباكات وعمليات الإخلاء المحتملة للفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

ودعت الكيان لخفض التصعيد، من خلال بيان جاء فيه أن “الإمارات تؤكد على ضرورة تحمّل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

من جانبه المغرب الذي صادق على قرار التطبيع في ديسمبر 2020 اعتبر “الانتهاكات عملا مرفوضا” ومن شأنها أن تزيد من حدة الاحتقان.

وأشارإلى أن “الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو الفلسطينيين إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق”.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، التي طبعت شهر ديسمبر الماضي حركة القمع والاعتداء المنظم على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل”.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف مساعيها لتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم.

كما أعربت البحرين التي كانت ثاني الموقعين على التطبيع بعد الإمارات في سبتمبر 2020 عن الاستنكار الشديد لاعتداء قوات الإحتلال على المصلين في المسجد الأقصى.

ودعت الكيان الصهيوني إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس”.

وبخصوص السعودية التي لم تطبع العلاقات ولكنها حسب سياسيين أعطت الضوء الأخضر لحلفائها الخليجيين للتقرب من الصهاينة، فقد أعلنت عن رفضها خطط وإجراءات الكيان لإخلاء منازل فلسطينية في القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية على تنديد الرياض “بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ومع هذه التطورات والتصريحات قال الباحث السياسي المختص بشؤون الدول الخليجية كريم صادر، إن الدول التي بدأت بتحسين علاقاتها مع إسرائيل تتعرض لانتقادات شديدة نتيجة الشحن العاطفي الكبير الذي تسببت به الأحداث الأخيرة التي شهدتها باحات المسجد الأقصى بالقدس.

وأضاف إنها محرجة بشكل خاص لأن هذا التصعيد في العنف أعاد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى رأس جدول الأعمال في المنطقة.

وفي تصريحات خص بها وكالة فرانس 24 قال المختص: “في الأيام القليلة الماضية التي شهدت توترا متصاعدا، عادت القضية الإسرائيلية – الفلسطينية لتكون مصدر حرج للذين شاركوا في عملية التطبيع، بعد أن كانت تحتل مرتبة ثانوية في سلم الأولويات الدبلوماسية لدول الخليج لسنوات عدة”.

وأشار إلى أنه عندما عاد مقام مقدس إسلامي ليكون في صميم التوترات، اضطرت هذه الدول للرد ولكن بعبارات أقل حدة ومن دون الثقل عينه الذي تتمتع به القوى غير العربية، خصوصا تركيا وإيران اللتان تسعيان لاستعادة القضية الفلسطينية.

وأوضح صادر أن المظاهرات التي سارت في المغرب وبلدان أخرى تضامنا مع الفلسطينيين وحالة الاستياء التي يمكننا استخلاصها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في دول الخليج، هي أمثلة تأتي لتذكير القادة العرب المعنيين بأن “قضية مصير الفلسطينيين وحقوقهم لم تحسم بعد وأن شعوبهم لا تزال تتأثر بها”.

ولفت إلى أن “هذه التعبئة وهذا الغضب دليلان على هشاشة عملية التقارب، لذلك لن يكون هناك اتفاق سلام على الأرجح إذا استمر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي”.