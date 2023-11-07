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دول الناتو تنسحب من معاهدة تحد من تسلحها

الشروق أونلاين
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دول الناتو تنسحب من معاهدة تحد من تسلحها
موقع حلف الناتو
أعلنت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن انسحابها من اتفاقية القوات التقليدية الأوروبية، وهي اتفاقية تهدف لوضع حد لتسلحها.

أعلنت دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن انسحابها من اتفاقية القوات التقليدية الأوروبية، وهي اتفاقية بين “الناتو” ودول حلف “وارسو” المكونة من الإتحاد السوفييتي سابقا وجمهوريات اشتراكية أخرى. وكانت المعاهدة تهدف لوضع حدود متساوية في التسلح بين الطرفين.

دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” أعلنت اليوم، الثلاثاء 7 نوفمبر، وعبر بيان اطلعت عليه “الشروق أونلاين” قالت أنها “تدين” “قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وكذلك حربها العدوانية على أوكرانيا، الأمر الذي يتعارض مع أهداف المعاهدة.”

دول الناتو قالت في بيانها أن “انسحاب روسيا من هذه المعاهدة يشكل الحلقة الأحدث في سلسلة من التصرفات التي تعمل على تقويض الأمن الأوروبي الأطلسي بشكل منهجي. وتواصل روسيا إظهار ازدراءها للحد من الأسلحة، بما في ذلك المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل، والشفافية، والامتثال للالتزامات، والتحقق وموافقة الدولة المضيفة، وتقوض النظام الدولي القائم على القواعد.”

دول الناتو أعلنت عن تعليقها العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا “ونتيجة لذلك، فإن الحلفاء الموقعين على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا يعتزمون تعليق تطبيقها طالما كان ذلك ضروريا، وفقا لصلاحياتهم بموجب القانون الدولي. ويحظى هذا القرار بالدعم الكامل من جميع الدول الأعضاء في الناتو.”

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