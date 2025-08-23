-- -- -- / -- -- --
الجزائر

دول عربية تعلن موعد المولد النبوي الشريف

أرشيف
تعبيرية

أعلنت دار الافتاء المصرية يوم السبت، أن الأحد 24 أوت هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 ه. ليكون يوم المولد النبوي الشريف الموافق للثاني عشر من ذات الشهر القمري، يوم الخميس 4 سبتمبر. وهو ما ذهب إليه مفتي الجمهورية التونسية أيضا.

كما يُشير تقويم أم القرى الرسمي في السعودية، إلى حلول شهر ربيع الأول 1447 ه، يوم الأحد الموافق لـ24 أوت 2025 م.

أما دار الإفتاء الليبية فقد أعلنت الأحد متمّما لشهر صفر. “وعليه فإن الإثنين 25 أوت 2025 م، هو غرةُ شهر ربيع الأول لهذا العام”.

وفي الجزائر، ينتظر أن تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن موعد حلول شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف، في وقت لاحق. علما أن اليوم يوافق التاسع والعشرين من صفر.

