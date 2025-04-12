دول وظيفية حركت الانقلابيين الماليين ضد الجزائر

الأمين العام لـ"الأرندي" مصطفى ياحي:

قال مصطفى ياحي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الكيانات التي تعادي الجزائر، وخاصة المخزن والكيان الصهيوني، تقف وراء تحريك الانقلابيين الماليين وقوى الشر ضد بلدنا، كما تقف وراء مخططات تهدف للتشويش على المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية التي تنجزها الجزائر بالشراكة مع الدول الإفريقية.

وأكد ياحي خلال تنشيطه لتجمع شعبي، السبت، بدار الثقافة كاتب ياسين، في سيدي بلعباس، أن “الأرندي” يدعم استراتيجية الدولة في تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي صمام أمان البلاد، ليكون في أتم الجاهزية للتصدي لكل المحاولات البائسة لضرب استقرار الجزائر، داعيا الشعب بكل مكوناته وشرائحه المجتمعية للعمل معا لرفع درجة الوعي، والانخراط في مسعى وطني جامع لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية التلاحم بين الشعب وجيشه، ليصنع الجميع معا جدارا تتحطم عليه كل المخططات العدائية ضد الوطن، يقول ياحي.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول السياسي رفض حزبه وبشدة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء الغربية، معتبرا ذلك قرارا متحيزا، يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والتي تضع قضية الصحراء الغربية على أجندة تصفية الاستعمار، معتبرا أن الموقف الأمريكي هو مكافأة للنظام المغربي نظير تطبيعه مع الكيان الصهيوني.