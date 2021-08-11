دول وهيئات عربية وأجنبية تعزي الجزائر

تفاعلت العديد من الدول والهيئات وكذا المنظمات العربية والأجنبية مع موجة الحرائق التي تشهدها الجزائر منذ يوم الإثنين، معربين عن كامل تضامنهم وتعازيهم لأهل الضحايا.

وأعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تضامنها مع الجزائر وتعازيها لأهل الضحايا من المدنيين والعسكيرين جراء موجة الحرائق التي عرفتها العديد من الولايات.

وعبر بيان لها أكدت حركة حماس “عن تضامنها الخالص مع الجزائر الشقيقة في مواجهة موجة الحرائق التي تتعرض له المناطق الجبلية شرقي الجزائر العاصمة، وتبرق بتعازيها الحارة إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وخاصة من أبناء الجيش الجزائري وعناصر الدفاع المدني”.

من جهتها أعربت المملكة الأردنية، الثلاثاء، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات فيها، أسفرت عن وفيات وإصابة مواطنين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، “وقوف وتضامن الأردن مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

مصر هي الأخرى أعربت ، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزئر، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مصر التام إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعربة عن صادق تمنياتها بأن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إثر الحرائق التي اندلعت، الإثنين.

وعبر أمير الكويت حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن خالص المواساة والتعازي لضحايا حرائق الغابات، متمنيا أن “يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية”.

السفارة الأمريكية بالجزائر هي الأخرى لن تتأخر في تقديم خالص تعازيها ومواساتها لجميع المتضررين جراء حرائق الغابات خلال هذا الصيف، سواء في ولاية خنشلة والولايات المجاورة خلال مطلع شهر جويلية أو في ولاية تيزي وزو والمناطق المتضررة الأخرى في الوقت الراهن.

أما السفارة البريطانية بالجزائر فقالت عبر منشور لها “إنه لأمر مفجع أن نرى انتشار حرائق الغابات في ⁧‫الجزائر‬⁩.

وأضافت “جميعنا في السفارة البريطانية بالجزائر يتقدم بأصدق التعازي لمن قَضَوا، أُصِيبوا أو تأثروا بهذه الأحداث”.