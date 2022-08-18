دول وهيئات عربية وأجنبية تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

قدمت العديد من الدول والهيئات العربية والأجنبية تعازيها للجزائر في ضحايا الحرائق التي شهدها عدة ولايات يوم الأربعاء وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وتلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد قدم له فيها باسمه الشخصي وباسم الشعب التونسي الشقيق خالص التعازي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وجاء في بيان للرئاسة ” تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه قيس السعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قدم له فيها باسمه الشخصي وباسم الشعب التونسي الشقيق، خالص التعازي لضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، معربا عن تضامنه ومؤازرته ووقوف الشقيقة تونس إلى جانب الجزائر في هذه الظروف”.

كما عبر قيس سعيد حسب البيان عن “استعداد بلاده إلى مد يد العون إلى الجزائر”.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة للجزائر بضحايا حوادث الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائريين.

وأكّدت الوزارة تعاطف الأردن مع حكومة وشعب الجزائر بهذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها أعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجزائر وشعبها الشقيق، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.

خارجية الكويت هي الأخرى نقلت في بيان “خالص تعازي ومواساتها إلى الأشقاء في الجزائر قيادة وشعباً وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما قدمت سفارة الصين في الجزائر، تعازيها لعائلات ضحايا حرائق الغابات التي نشبت شرق البلاد، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وجاء في البيان، “‏تتقدم سفارة جمهورية الصين الشعبية في الجزائر بصادق العزاء وخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين في الحرائق”.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي الأخرى بعثت بخالص التعازي والمواساة للجزائر، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا حرائق الغابات.

وأعربت الحركة في هذا الحادث الأليم، عن تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري العزيز وعائلات الضحايا والجرحى.

ودعت الحركة الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجزائر الشقيقة من كلّ مكروه وسوء.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجزائر، قيادة وبرلمانًا وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات.

رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ كتب في تغريدة له عبر “تويتر” قائلا: “‏خالص العزاء للجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، في ضحايا الحرائق.. وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وللجزائر السلام من كل شر أو مكروه”.