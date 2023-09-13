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رياضة

دوما مدربا جديدا لوفاق سطيف

عمر سلامي
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دوما مدربا جديدا لوفاق سطيف
أرشيف
فرانك دوما

عينت إدارة وفاق سطيف، التقني الفرنسي فراك دوما مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب عبد القادر عمراني.

وقالت إدارة الوفاق في بيان لها: ” تعلم إدارة شركة إيغلز، وفاق سطيف عن تعيين المدرب الفرنسي فرانك دوما كمدرب رئيسي للفريق، والدولي السابق سليمان رحو مساعدا له”.

ودعت إدارة الوفاق في بيانها، الأنصار إلى الالتفاف حول فريقهم لمباشرة الموسم الجديد في أفضل الظروف، من أجل تحقيق طموحات أكبر.

وكانت إدارة الوفاق قد أعلنت الثلاثاء عن فسخ العلاقة المهنية مع المدرب عمراني بسبب عدم اتفاق الطرفين على بنود النظام الداخلي.

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