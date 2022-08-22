 ” دومينوز بيتزا” تقدم تعويضا لامرأة لأنها سألتها عن عمرها

تلقت امرأة ايرلندية تعويضا بقيمة 5 آلاف دولار بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم ” دومينوز بيتزا” لسؤالها عن عمرها في مقابلة عمل سائق توصيل.

وقالت جانيس والش، إن المحاور في دومينوز بيتزا في سترابان، مقاطعة تايرون، سألها عن عمرها في بداية المقابلة، دون الالتفات إليها، ثم علمت بعد ذلك أنها لم تنجح في طلبها للوظيفة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها اعتقدت أنها رفضت للعمل في هذا المنصب بسبب عمرها وجنسها.

ولتأكيد شكوكها، تواصلت والش مع فرع المطعم عبر فيسبوك، وأخبرتهم بمخاوفها، وفي وقت لاحق سمعت من موظف آخر في دومينوز بيتزا أن الوظيفة التي تقدمت لها مناسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا في حين أنها في الأربعينات.

بعد فترة وجيزة، اتصل بها أحد أعضاء لجنة المقابلة، وذكروا أنهم لا يعرفون أنه من غير المناسب السؤال عن عمر الشخص.

ولم تستسلم والش أمام هذا التمييز، بل قامت برفع دعوى قضائية ضد سلسلة المطاعم الشهيرة، ما جعل مالكها يعرض عليها 5 آلاف دولار كتعويض عن التمييز على أساس الجنس والعمر، كما اعتذر عن الموقف الذي تعرضت له.