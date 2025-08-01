دونالد ترامب يأمر بإرسال غواصتين نوويتين عقب تصريحات “استفزازية” من روسيا

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين اليوم الجمعة، 1 أوت، في أعقاب تصريحات وصفها بـ”الاستفزازية” من قبل الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف.

وكتب ترامب في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “بناءً على التصريحات الاستفزازية للغاية للرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لتجاوز هذه التصريحات السخيفة والتحريضية حدودها.”

وأضاف ترامب الذي لم يحدد مناطق نشر الغواصتين: “الكلمات بالغة الأهمية، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى هذه الحالات.”

وكان الرئيس الروسي السابق ميدفيديف قد نشر في وقت سابق على حسابه في منصة “إكس” منشورا فتح فيه النار على ترامب قائلا: “ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يومًا أو 10… عليه أن يتذكر أمرين: 1. روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران، 2. كل إنذار جديد يُمثل تهديدًا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده.” وأضاف ساخرا “لا تسلكوا طريق جو (الرئيس السابق جو بايدن) النعسان!”

شهر جوان الماضي، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهلة 50 يومًا لإنهاء الحرب على أوكرانيا أو مواجهة عقوبات، قبل أن يُخفّضها هذا الأسبوع إلى عشرة أيام، حتى الجمعة المقبلة.