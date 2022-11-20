دونالد ترامب “يفوز” في انتخابات إيلون ماسك على تويتر

سيعود حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر، إلى الظهور على المنصة، بعد “فوزه” في تصويت نظمّه المالك الجديد للموقع إيلون ماسك.

وحصل ترامب على 51.8 بالمئة من أصوات المشاركين في الاقتراع الذي أجراه ماسك، حول رفع الحظر عن حساب الرئيس الجمهوري السابق.

وشارك في التصويت نحو 15 مليون مستخدما لتويتر. وقد أعلن ماسك عن نتيجته مساء السبت قائلا:”الرئيس الأمريكي السابق سيعود”.

إيلون ماسك يطرح تصويتا على عودة حساب ترامب إلى تويتر

وفي 19 نوفمبر 2022، نشر إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، استطلاع رأي على المنصّة، لمعرفة آراء متابعيه حول إلغاء الحظر على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وشارك في الاستطلاع ما يزيد عن 6 ملايين مستخدم بعد 6 ساعات فقط على إطلاقه، في ساعة مبكرة من يوم السبت.

وصوّت 54.1 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع لإعادة حساب ترامب إلى تويتر. فيما رفض 45.9 بالمئة منهم إلغاء الحظر المفروض على الحساب المثير للجدل.

وقد حظرت الإدارة السابقة للموقع حساب الرئيس الأمريكي، عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في جانفي 2021، من قبل مناصري ترامب الرافضين لهزيمته أمام الرئيس الحالي بايدن.

إيفانكا تعلق على قرار ترشح والدها: سأهتم بأولادي.. وفي 16 نوفمبر 2022، أعلنت إيفانكا ترامب أنها لن تكون طرفا بالحملة الانتخابية لمحاولة والدها العودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، بسبب اهتمامها بأولادها وحياتها الشخصية. وحسب ما أفادته صحيفة “الغارديان” فإن إيفانكا اختارت إعطاء الأولوية لأطفالها وحياتها الخاصة. لكنها أكدت أنها ستدعم والدها خارج الساحة السياسية. وحين أعلن ترامب، إطلاق حملته الانتخابية لسباق الانتخابات الرئاسية 2024 من مؤتمر عقده في منتجع مارالاغو يوم الثلاثاء، لم تكن إيفانكا حاضرة رغم تواجد أفراد العائلة الآخرين بما في ذلك زوجها جاريد كوشنر. وقالت إيفانكا ترامب، البالغة من العمر 40 عاما، في بيان: “أحب والدي كثيرا، هذه المرة، اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار”. وأضافت:“سأحب والدي دائما وسأدعمه، لكنني سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي، وسأظل دائما فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا”.

أول تعليق من بايدن على إعلان ترامب ترشّحه لرئاسيات 2024 دقائق بعد إعلان دونالد ترامب نيته للترشح لفترة رئاسية ثانية في انتخابات 2024، نشر غريمه الديمقراطي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، تغريدة على تويتر، قال فيها إن “ترامب خذل أميركا”. وأرفقت تغريدة بايدن بمقطع فيديو حول ما يعتبره بايدن إخفاقات سابقه ترامب، التي عدّدها في “بناء اقتصاد منحاز لصالح الأثرياء”. و”مهاجمته النظام الصحي”، و”تشجيع المتطرفين”، و”مهاجمة حقوق المرأة”، و”تحريض العصابات العنيفة”. وفي وقت سابق، قال ترامب لمؤيديه في في فلوريدا، لدى إعلان ترشحه للرئاسة:”سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى. بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك”.

بايدن يعتزم الترشّح لفترة ثانية

وفي 23 أكتوبر 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتزامه الترشح لفترة ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فيما تقترب فترته الحالية التي تبلغ 4 سنوات، من الانتهاء.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي” مساء السبت: “لم أتخذ القرار رسمياً. إلا أني أعتزم الترشح مرة أخرى، ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار”.

ويعتبر جو بايدن (79 عام) أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنّا، منذ أن تولى منصبه في جانفي 2021. وستجرى الانتخابات الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024.

ترامب: “يمكنني أن أكون رئيسا لحكومة إسرائيل بسهولة”

يبدو أن دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة، يعتبر نفسه صهيونيا، إلى درجة أن يعتقد أن بإمكانه أن يصبح رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بسهولة.

ترامب كتب في منشور عبر حسابه على موقع Truth Social الذي يملكه:”لم يفعل أي رئيس أكثر مما فعلته لإسرائيل”.

وأبدى ترامب امتعاضه من عدم تقدير أتباع الديانة اليهودية، من الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لما يعتبره خدمات قدّمها للكيان المحتلّ.

قبل أن يضيف قائلا:”أما من يعيشون في إسرائيل (فلسطين المحتلة)، فمختلفون. إذ أحظى بأعلى نسبة قبول في العالم. يمكنني بسهولة أن أكون رئيس حكومة هناك”.

وقد كان ترامب وراء الاعتراف الأمريكي المزعوم باعتبار القدس عاصمة فلسطين، عاصمة للاحتلال. كما تولّى رعاية التطبيع بين الاحتلال وعدّة دول عربية.

وثائق عن رئيس فرنسا في منزل ترامب بفلوريدا

من بين المواد التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عند تفتيش مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثائق تحتوي على معلومات عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية في 14 أوت 2022، فقد صادر الـ”إف بي آي” 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف “سرّي للغاية” في خلال عملية التفتيش.

وقد تمّت عملية التفتيش في إطار تحقيق حول احتمال ارتكاب ترامب انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث عبّرت وزارة العدل عن شكوكها من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة.

وقالت الوزارة في مذكرات التفتيش، إن لديها مخاوف من أن الرئيس الجمهوري السابق يكون قد انتهك قانونا يجرّم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.

ومن بين الوثائق التي عثر عليها في إقامة ترامب بفلوريدا، وثائق تحمل عبارة “رئيس فرنسا”. غير أنها لم تكن من بين الوثائق المصنّفة “سرية”، حسب المصادر.

هذا ما عثرت عليه الـ FBI في منزل ترامب

وفي 13 أوت 2022، أظهرت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، أنه كان يحتفظ بوثائق مصنفة على أنها “سرية” في منزله.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد كشفت المذكرة أن ترامب يكون قد اخترق قانون “مكافحة التجسس”، بسبب احتفاظه بـ”وثائق دفاعية حسّاسة”، عثر عليها في مقر إقامته بفلوريدا.

وقد صادرت السلطات أكثر من 20 صندوقا في خلال عملية تفتيش منزل ترامب، حسب ما تضمنته المذكرة نفسها، وفق المصادر.

الـ FBI تداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

وفي 9 أوت 2022، داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI)، مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، حيث فتشوا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها، حسب ادعاء ترامب نفسه.

وقال ترامب في بيان تداولته وسائل إعلام دولية، أن التفتيش جاء دون سابق إعلام، وعلى نحو غير ضروري وغير لائق. مضيفا أن “استخدام نظام العدالة ضده، وهجوم الديمقراطيين، عليه لن يمنعه من الترشح للرئاسة عام 2024”.

بالمقابل، نقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن عملية المداهمة تمت بإذن قضائي، وبموافقة مدير “إف بي آي” ووزير العدل.

وتهدف المداهمة التي أجرتها “إف بي آي” في مقر إقامة ترامب، إلى البحث عن وثائق سرية حكومية مفقودة، رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض، حسب المصدر.

هل يعود ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.. ؟

8 أوت 2022: يتصدّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خيارات الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، حسب ما أظهره استطلاع حديث.

وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأحد، أن ترامب تفوّق في الاستطلاع الانتخابي الأخير على أبرز منافسيه المحتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتس.

وكان ترامب خيار 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 24 بالمئة لديسانتس، و2 بالمئة لسيناتور تكساس تيد كروز.

وعلى الرغم من أن هذا الاستطلاع غير علمي، حسب ما أشارت إليه بلومبيرغ، إلا أنه مؤشر على الشعور العام بين النشطاء الجمهوريين والناخبين على مستوى القاعدة الشعبية للحزب.

ترامب يسخر من إصابة بايدن بفيروس كورونا “مرّة ثانية”

وفي 2 أوت 2022، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من إصابة الرئيس الحالي جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، بعد ساعات عن إعلان تعافيه من إصابته الأولى.

وقال ترامب في فيديو على موقع “Truth Social” الذي يملكه:”إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه”.

قبل أن يضيف:”إنه مصاب بالخرف. لكنه يتعافى بسعادة بأحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن”. متابعا:”أتمنى لك شفاء عاجلا جو”.

وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي كيفن أوكونور في وقت سابق، أن فحص كورونا الذي أجري لبايدن كان إيجابيا، على الرغم من تعافيه ساعات قبل ذلك.

وأضاف أوكونور أن حالة بايدن سبق أن سجّلت لدى عدد من المرضى الذين يعالجون بعقار “باكسلوفيد”، حيث يتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تبقى إيجابية بعد استكمال العلاج.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم 21 جويلية، عن إصابة بايدن بفيروس كورونا. مؤكدا إنه يعاني أعراضاً طفيفة للغاية، لكنه سيخضع للعزل الصحي مع ذلك.