دونالد ترامب ينضمّ إلى نادي ماريوركا!

أعلنت إدارة نادي ماريوركا الإسباني لِكرة القدم في أحدث بيان لها، عن التعاقد مع دونالد ترامب.

وينشط فريق مايوركا في بطولة القسم الأول الإسباني لِكرة القدم.

وقالت إدارة نادي مايوركا موضّحة أن اللاعب يبلغ من العمر 8 سنوات (الصورة المدرجة أدناه)، ولا يمت بِصلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن هذا اللاعب الفتيَّ ينتمي إلى أسرة نيجيرية، وأبصر النور بِجزيرة مايوركا الإسبانية في أوت 2017.

وتابعت إدارة نادي مايوركا تقول إن اللاعب دونالد ترامب سيُوجّه إلى فئة الأصاغر، وأبرزت مواهبه “إنه لاعب يتمتّع بِموهبة وشجاعة ورغبة في التطوّر. نتمنّى له مستقبلا زاهرا”.

وفي عالم كرة القدم، يوجد لاعبون تعمّد أهلهم تسميتهم بِأسماء رجال السياسة، مثل البرتغالي رونالدو (كرسيتيانو) نسبة إلى رونالد (ريغن) الذي حكم أمريكا ما بين 1981 و1989. أمّا الأرجنتيني ليونيل ميسي، فكانت أمّه متأثّرة بِأغاني المطرب الأمريكي لاينل ريتشي، وتحديدا أغنية “هالو”.