دونالد ترامب يهين الأميرة ديانا في كتابه الجديد.. وهذا رد شقيقها!

ردّ شقيق الأميرة ديانا، على انتقادات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لها ووصفها بكلمات نابية في كتابه الجديد “رسائل إلى ترامب”.

وعبّر تشارلز سبنسر عبر حسابه في تويتر عن استيائه من إهانة ترامب لشقيقته، مشيرا إلى أنه لم يسمع ديانا تتكلم عن ترامب إلا عندما استخدم اسمها لبيع العقارات في مدينة نيويورك.

وقال سبنسر: “كانت ديانا تعتبره أسوأ حتى من العبارات المشينة التي استخدمها”.

وسبق أن تحدث ترامب عن ديانا، ووصفها بعبارات مشينة، وتناول صحتها الجنسية، بحسب صحيفة “الديلي ميل”.

وقال ترامب في مقابلتين مختلفتين إنه كان سيقيم علاقة مع الأميرة ديانا لكن قبل ذلك كان عليها الخضوع إلى تحليل الإيدز.

من جانبه، نفى الباحث في شؤون العائلة المالكة كريستوفر أندرسن، مزاعم ترامب مؤكداً أنه حاول بكل الطرق الوصول إلى ديانا بعد طلاقها من الملك تشارلز عام 1996.

وفي كتاب جديد سيصدر الشهر المقبل، يخطط الرئيس الأميركي السابق، للكشف عن 150 رسالة خاصة أُرسلت إليه من شخصيات معروفة، بما في ذلك واحدة من أوبرا وينفري.

ويتعلق الأمر برسائل يصل عمر بعضها إلى 40 عاما، من رؤساء دول وأفراد عائلات ملكية ومشاهير ورجال أعمال كبار.

وفي كل رسالة، يضيف ترامب صورة وتعليقه الخاص على النص وكاتبه.

ومن بين هؤلاء، سيعرض ترامب رسائل من ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان وبيل كلينتون والأميرة ديانا وهيلاري كلينتون وتيد كينيدي وكيمجونغ أون وأوبرا وينفري.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إنه يتوقع أن يتعرض للاعتقال الثلاثاء المقبل في ولاية نيويورك.

وكتب ترامب، في حسابه على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” (Truth Social) صباح السبت، “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”، متحدثا عن “تسريب” معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وينظر مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما.

ووصف ترامب من يحاولون إلقاء القبض عليه، بأنهم “فاسدون ومسيسون للغاية”، مؤكدا أن دفع أموال الصمت المزعومة لستورمي دانيلز هي “قصة خيالية قديمة بالكامل”.

وفي حال ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.