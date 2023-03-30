“دويتشه فيله” الألمانية تبثّ وثائقي “محمد السادس.. الملك ذو الوجهين”

20 سنة من حكم محمد السادس للمغرب على المحكّ، في وثائقي جديد بثته قناة “دوتش فيله” الألمانية يوم الخميس.

الوثائقي يحمل عنوان “محمد السادس.. الملك ذو الوجهين”، في إشارة إلى الجانب المالي الخفي لسلطة المخزن في المملكة المغربية.

فالرجل حاول إعطاء صورة الملك التقدّمي عن نفسه، من خلال التخلي عن بعض سلطاته في دستور 2011. لكنه لم يفعل ذلك إلا للحفاظ على استمراره في الحكم، يقول معدّ الفيلم الوثائقي.

فضلا على أنّ المغرب ليس بلدا ديمقراطيا. حسب ما جاء في شهادة أحد المشاركين في الوثائقي، وهو الناشط المغربي نور الدين عيّوش.

وقد استنطق الوثائقي، زيادة على عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين السياسيين، أهازيج جماهير كرة القدم في الملاعب المغربية، وهتافات المتظاهرين ضد الظروف الاقتصادية والحقوقية “السيئة” في البلاد.