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ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة… ومدير أعمالها يصرح: “اعتنقت الإسلام منذ سنوات”

جواهر الشروق
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ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة… ومدير أعمالها يصرح: “اعتنقت الإسلام منذ سنوات”
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة اللبنانية ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة، متسائلين إن كانت قد اعتنقت الإسلام.

واستغرب مدير أعمال ديانا، حلمي بشير، من طرح هذا السؤال، سيما وأنها اعتنقت الإسلام منذ سنوات طويلة، متسائلا عن السبب الذي جعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية يتذكرون هذا الأمر ويركزون عليه.

وكانت المطربة اللبنانية صرحت في وقت سابق أن والدتها مسلمة، ووالدها مسيحي، لكنها تعلمت الاختلاف وتقبّل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة، حيث تزوجت رجل مسلم لتعيش معه في الكويت، وهناك اعتنقت الإسلام منذ 5 سنوات، وفق موقع “صدى البلد ” المصري.

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