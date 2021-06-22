ديانغ اللاعب السابق لـ “العميد” على رادار مانشستر يونايتد الانجليزي

انتقل إلى الأهلي المصري بقيمة مليون و100 ألف دولار

قالت تقارير إعلامية إن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تواصلت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) من أجل إرسال أحد الكشافين لمتابعة أداء أليو ديانغ لاعب وسط النادي الأهلي المصري واللاعب السابق لفريق مولودية الجزائر، خلال مواجهة كأس رابطة أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وأثيرت حالة من الجدل في الساعات الأخيرة بعد انتشار أخبار تفيد بأن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم أليو ديانغ من الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ونقلت الصحافة المصرية عن الصحفي الغاني “ميكي جنر” أن كشافي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتوجهون إلى القاهرة وبالتحديد ملعب السلام لمتابعة المالي أليو ديانغ خلال مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نصف نهائي رابطة أبطال أفريقيا.

ويقدم المالي أليو ديانغ أداء متميز رفقة النادي الأهلي في الدوري المصري والبطولات القارية وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الخليجية والأوروبية.

وكان ديانغ قد انتقل إلى صفوف الأهلي المصري، قادما من مولودية الجزائر في صفقة بلغت مليون و100 ألف دولار، في وقت وصلت القيمة التسويقية للاعب حاليا إلى نحو 9 مليون دولار.

وحسب قناة الأهلي، فإن صاحب الـ23 عاما تلقى عرضا مغرياً في وقت سابق من أحد الأندية الألمانية ولكن تم رفضه من إدارة القلعة الحمراء.

ونقل النجم السابق للمنتخب المصري أحمد حسام ميدو الخبر خلال برنامجه التليفزيوني، حيث قال: “تناولت أحد الحسابات الخاصة بالانتقالات على تويتر، أنباء تشير إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيقوم بإرسال كشافة لمتابعة أليو ديانغ”.

وتحدث عن ارتباط المالي الدولي بالعملاق الإنجليزي قائلا: “ارتباط اسمه بمانشستر يونايتد ينبه أندية العالم له”. واستطرد: “لو استطاع الأهلي بيعه بـ7 أو 8 ملايين يورو فهذا سيكون نجاحا للإدارة، ولا يمكن توجيه اللوم لها، وحينها يجب سرعة التعاقد مع بديل بنفس الكفاءة”.

وولد ديانغ في 16 أكتوبر 1997 في مالي، أي أنه يبلغ من العمر 24 عاما تقريبا، وهو يمتلك فرصة كبيرة للتطور قد تمكنه من اللعب لعشر سنوات قادمة.

ن.ب