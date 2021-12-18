ديزني تنتج مسلسلا عن الطالب الجزائري الذي اغتيل منذ 35 عاما بفرنسا

أفادت تقارير إخبارية أن شركة ديزني العالمية، أنتجت مسلسلا عن الطالب الجزائري “مالك أوسكين” الذي اغتالته الشرطة الفرنسية عام 1986.

وكشفت الشركة عن المقطع الدعائي للمسلسل الذي يحمل عنوان “Oussekine”، والمقتبس من المأساة والأحداث التي أعقبت مقتل الطالب الذي يبلغ من العمر 22 عاما.

ومن المفترض عرض الفيلم مع بداية العام 2022 على منصة “Disney +”، واللافت بحسب ما أشارت التقارير أن كاتبة السيناريو من أصل جزائري واسمها “فايزة غان”.

يذكر أن المسلسل من النوع القصير، إذ يتكون من 4 حلقات مدة كل منها ساعة، وهي المرة الأولى التي تسلط فيها الأضواء على ذاك الحدث الذي مرت عليه أزيد من 35 عاما.

يتطرق العمل الجديد إلى الأحداث المأساوية التي وقعت ليلة 5 إلى 6 ديسمبر من العام 1986 والتي أدت إلى وفاة مالك أوسكين وكفاح عائلته من أجل تحقيق العدالة والعواقب الوخيمة التي رافت ذلك.

وتورطت وحدات قمع العنف المتنقلة الفرنسية في وفاة الطالب الجزائري ليل الخامس إلى السادس من ديسمبر من العام 1986 بباريس، بعد مظاهرات للطلاب دامت عدة أسابيع احتجاجا على مشروع قانون دوفاكيه.

وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، وتم استقبال الطلاب في وزارة الداخلية الفرنسية منظمين مسيرة صامتة. فيما قدم الوزير المنتدب آلان دوفاكيه استقالته.

بعد يومين، تم سحب مشروع قانون دوفاكيه، وبعد أربعة أيام، جرت مسيرات صامتة أخرى في جميع أنحاء فرنسا. كما دعت نقابات العمال إلى التواجد في المسيرات وتقديم الأمن الضروري.