ديزني تنتج مسلسلا عن الطالب الجزائري الذي اغتيل منذ 35 عاما بفرنسا
أفادت تقارير إخبارية أن شركة ديزني العالمية، أنتجت مسلسلا عن الطالب الجزائري “مالك أوسكين” الذي اغتالته الشرطة الفرنسية عام 1986.
وكشفت الشركة عن المقطع الدعائي للمسلسل الذي يحمل عنوان “Oussekine”، والمقتبس من المأساة والأحداث التي أعقبت مقتل الطالب الذي يبلغ من العمر 22 عاما.
Il y a 35 ans, le 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort. Oussekine, une série originale française, en streaming en 2022 sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/hMnuYuadwT
— Disney+ FR (@DisneyPlusFR) December 6, 2021
ومن المفترض عرض الفيلم مع بداية العام 2022 على منصة “Disney +”، واللافت بحسب ما أشارت التقارير أن كاتبة السيناريو من أصل جزائري واسمها “فايزة غان”.
يذكر أن المسلسل من النوع القصير، إذ يتكون من 4 حلقات مدة كل منها ساعة، وهي المرة الأولى التي تسلط فيها الأضواء على ذاك الحدث الذي مرت عليه أزيد من 35 عاما.
يتطرق العمل الجديد إلى الأحداث المأساوية التي وقعت ليلة 5 إلى 6 ديسمبر من العام 1986 والتي أدت إلى وفاة مالك أوسكين وكفاح عائلته من أجل تحقيق العدالة والعواقب الوخيمة التي رافت ذلك.
Interesting to see this high profile case being dramatised by Disney+ of all channels but it’s an important story to tell of the impact the killing of 22 y/o French-Algerian student Malik Oussekine had on a society which has since seen several murders at the hands of its police https://t.co/8M34GdLgwe pic.twitter.com/Yt9B6AzJVN
— Yasmina (@animsche) December 6, 2021
وتورطت وحدات قمع العنف المتنقلة الفرنسية في وفاة الطالب الجزائري ليل الخامس إلى السادس من ديسمبر من العام 1986 بباريس، بعد مظاهرات للطلاب دامت عدة أسابيع احتجاجا على مشروع قانون دوفاكيه.
Il y a 35 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine jeune étudiant de 22 ans rentrait chez lui après un concert de jazz quand des policiers le prennent en chasse et l’agressent à coup de matraque.
Les coups sont si violents qu’il n’y survivra pas.
Ne pas oublier pic.twitter.com/EfF41S2d6L
— Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) December 6, 2021
وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، وتم استقبال الطلاب في وزارة الداخلية الفرنسية منظمين مسيرة صامتة. فيما قدم الوزير المنتدب آلان دوفاكيه استقالته.
بعد يومين، تم سحب مشروع قانون دوفاكيه، وبعد أربعة أيام، جرت مسيرات صامتة أخرى في جميع أنحاء فرنسا. كما دعت نقابات العمال إلى التواجد في المسيرات وتقديم الأمن الضروري.