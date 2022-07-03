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جواهر

ديزني تهاجم براءة الأطفال بمحتوى فاضح عن المثلية الجنسية!

جواهر الشروق
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ديزني تهاجم براءة الأطفال بمحتوى فاضح عن المثلية الجنسية!

قدمت شركة ديزني، مؤخرا، أول شخصيات متحركة جديدة متحولة جنسيا في أعمالها، في هجوم جديد على براءة الأطفال، متحدية ملايين المعارضين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يظهر الشخص المتحول جنسيا وهو يشتري منتجات نسائية من متجر، وفي الحلقة المثيرة للجدل يظهر “بايماكس”، في ممر يبيع منتجات نسائية في سوبر ماركت نيابة عن فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا ، بينما يطلب المساعدة من زملائه المتسوقين.

أحد هؤلاء العملاء هو رجل متحول جنسياً ، يرتدي قميص علم المتحولين جنسياً ، ويسلمه صندوقًا من الفوط الصحية ويقول للروبوت: “أنا دائمًا أحصل عليهم”.

تصدر هذا المشهد موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ولكن سارع المحافظون إلى إدانة ظهور شخصية عابرة في عرض للأطفال.

وبدأ ممثل ولاية تكساس ، برايان سلاتون ، 44 عامًا ، النقد، فكتب على تويتر: “هذ أمر غريب جدًا. علينا حماية الأطفال من المرضى الذين يريدون جعل المحتوى جنسيا والسماح لهم بأن يكونوا أطفالًا”.

لكن من جنبها كتبت “نيكول راسل” عن عدم ارتياحها حول هذه الثقافة الغريبة التي تغزو العالم وتكاد تصل إلى الأطفال، ويُتوقع من النساء في كثير من الأحيان مناقشته خلف الأبواب المغلقة خوفًا من جعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح.

وكتبت: “لدي أربعة أطفال ، تتراوح أعمارهم بين ثمانية إلى 15 عامًا، في حال شاهدوا هذا المحتوى ما الإفادة منه”.

وقال آخر إن البعض يعمل الآن على سرقة الطفولة من الأطفال، وتابعت: “هذه رسومات بسيطة للأطفال، لا يحاجون إلى معرفة معلومات عن فترات الدورة الشهرية وإقبال الرجال على شراء منتجات تتعلق بها”.

وكالات

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