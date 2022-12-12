ديسمبر 2022

إشراقة

هو خاتمة عام 2022.. مر على الجزائريين والعرب بحلوه ومره.. غير أن الشق الرياضي كان أشد قسوة ووقعا على قلوب الجزائريين، حينما تبخر حلم تواجد الجزائر في مونديال العرب، بقطر، 2022. ربما هزاته الارتدادية طالت منذ مارس الماضي إلى اليوم..

ربما لأن الأمر يتعلق بمونديال لأول مرة على أرض عربية ومسلمة..

حقيقي أنها لغصة.. لكن خيرها في غيرها، كما يقال.. ولعل القادم أفضل لنا ولغيرنا.

وهناك شق آخر، مر على الجزائريين بلا سيارات ومركبات جديدة، للعام الثالث على التوالي، ويأمل المواطنون أن تكون السنة القادمة بداية الإقلاع الاقتصادي بعيدا عن ريع البترول والغاز