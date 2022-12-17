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رياضة

ديشان: بن زيمة ليس مع المجموعة وما يهمني الآن مباراة الأرجنتين

عمر سلامي
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ديشان: بن زيمة ليس مع المجموعة وما يهمني الآن مباراة الأرجنتين
ح.م
ديدييه ديشان

قال مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، في رده على سؤال حول كريم بن زيمة، أن اللاعب ليس ضمن المجموعة.
وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر: ” لديّ لاعبين أصيبوا من قبل وكريم واحد منهم، لديّ 24 لاعبًا ويجب أن أدير الوضع، ويجب أن أركز على اللاعبين الذين لديّ الآن فقط”.

وتحدث ديشان عن المباراة النهائية، وقال: ” التركيز هو سر نجاحنا في نسخة 2018، ويجب علينا الانتباه إلى الجزئيات الصغيرة”.

وأضاف: ” أتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا خلال المباراة، وعلينا التأقلم مع أسلوب لعب الأرجنتين، لأن هدفنا الفوز باللقب”.

وتابع ديشان، متحدثا عن الحالة الصحية اللاعبين المصابين: “سأتعرف الليلة على حالتهم، وسنحاول إدارة الوضع “.

وعن مستقبله مع منتخب الديكة، قال ديشان: “سأظل في خدمة فرنسا دائما، لكن التفكير في المستقبل ليس أهم شيء الآن، وما يهمني حاليا مباراة النهائي أمام الأرجنتين”.

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