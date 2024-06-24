ديشان للجمهور الفرنسي: “مَن لم يُعجبه الأداء فَلْيُغيّر القناة التلفزيونية”!

ردّ النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان، الإثنين، بِأسلوب جافّ على الانتقادات اللاذعة المُوجّهة إلى فريقه في بطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وقدّر نقّاد منتخب فرنسا أن “الدّيكة” قدّموا عروضا فنية باهتة في “أورو” 2024، مع الاكتفاء بِتسجيل هدف وحيد وقّعه المنافس النمساوي ضدّ مرماه. كما أن حظوظهم في بلوغ ثمن النّهائي ما زالت مُعلّقة.

وقال النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان في آخر مؤتمر صحفي: “علّقوا كما تشاءون، وافعلوا ما تريدون. أعتقد أنه إذا لم يُعجب المُتفرّج ما نُقدّمه فوق أرضية الميدان، عليه أن يذهب إلى قناة تلفزيونية أُخرى”!

ويُواجه زملاء النّجم كيليان مبابي منتخب بولونيا هذا الثلاثاء، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. بينما تلعب النّمسا مع الفريق الهولندي.

وتجمع فرنسا وهولندا 4 نقاط في الصّدارة، وتشغل النّمسا المركز الثالث بِرصيد 3 نقاط، ويتذيّل منتخب بولونيا اللائحة بِلا شيء، وقد غادر السّباق قبل الآوان.

وتتفوّق هولندا على فرنسا في الترتيب، استنادا إلى المقياس الثالث أحسن هجوم (2/ 1)، بعد تعادلهما سلبا (المقياس الأوّل)، وامتلاكهما فارق الأهداف نفسه بـ +1 (المقياس الثاني).

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثُمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، إذا نال أحسن رتبة ثالثة (4 بطاقات تتنافس عليها 6 منتخبات).