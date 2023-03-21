ديشان يحسم مسألة شارة القيادة في منتخب “الديوك”

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، اختار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، ليكون قائدا لتشكيلة منتخب “الديوك”، خلفًا للحارس المعتزل دوليا هوغو لوريس.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ديشان حسم مسألة شارة القيادة في المنتخب الفرنسي، حيث سيحملها مبابي اعتبارا من المواجهة القادمة أمام المنتخب الهولندي، الجمعة المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا المقررة العام القادم 2024 بألمانيا.

ورفض مدرب “الديوك” الكشف خلال مؤتمره الصحفي الأخير عن هوية القائد الجديد لمنتخب فرنسا، قائلًا في هذا السياق: “سأتخذ القرار في الأيام المقبلة”.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ديشان كان حائرا بين مبابي ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان، قبل أن يقع اختياره على نجم باريس سان جيرمان، نظرا لقيمته الفنية داخل التشكيلة الفرنسية، فضلا عن أنه يحظى باحترام الجميع في المنتخب وتربطه علاقة متينة بأغلب اللاعبين.