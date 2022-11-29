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رياضة

ديشان يرد بشأن عودة بن زيمة إلى قائمة كأس العالم

عمر سلامي
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ديشان يرد بشأن عودة بن زيمة إلى قائمة كأس العالم
أرشيف
المدرب ديشان رفقة كريم بن زيمة

أكد مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، أن المهاجم كريم بن زيمة، لا يتواجد حاليا ضمن حساباته.
ورد ديشان في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء، قبل مواجهة تونس، على سؤال حول الأخبار التي تحدثت عن شفاء بن زيمة من الإصابة، وعودته المحتملة إلى المنتخب الفرنسي.

وقال ديشان في هذا السياق: “بن زيمة يحتاج إلى الوقت من أجل الشفاء من الإصابة، هذا ليس بالشيء الذي يشغل بالي حاليا، لدي أربعة وعشرون لاعبا أعمل معهم الآن”.

وتحدث ديشان عن مباراة تونس، حيث قال: “أعرف أن تونس ستلعب بكل قوتها، من أجل تحقيق الفوز والتأهل، لكننا سنخوض المباراة بجودة كبيرة رغم ضمان بلوغ ثمن النهائي”.

ويواجه المنتخب الفرنسي، منتخب تونس، الأربعاء، بداية من الساعة الرابعة زولا، بملعب المدينة التعليمية في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ16 ، بعد الفوز في مبارتين، في حين يحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة.

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