ديشان يعلّق على تصريحات لوغريت المسيئة لزيدان

علّق مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت المسيئة للنجم السابق زين الدين زيدان.

وقال ديشان على هامش حدث خيري في نيس: “قبل طرح الأسئلة عليّ، أرغب أن أتكلم قليلا عن تصريحات رئيسي، تعليقاته، كما أقرَّ واعترفَ، كانت غير لائقة، وأعتقد أنه من الجيد أنه اعتذر لزيزو”.

وأضاف ديشان: ” الواقع الرياضي ولّد منافسة رياضية مع زيدان، سأظل أحترمه كثيرًا بالنظر لما عشناه معا”.

وكان رئيس الإتحاد الفرنسي نويل لوغريت قد أدلى بتصريحات مسيئة لزيدان، أثارت جدلا كبيرا، بالإضافة إلى اتهامات بالتحرش الجنسي، ما تسبب في تعليق مهامه من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد، في انتظار تقديم استقالته.

وتم تكليف نائب رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.