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رياضة

ديشان يعلّق على وضعية كيليان مبابي

عمر سلامي
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ديشان يعلّق على وضعية كيليان مبابي
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ديشان وكيليان مبابي

خرج المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان عن صمته، وعلق على مستقبل قائد “الديوك”، كيليان مبابي، في ظل غموض الصورة بشأن استمراره مع باريس سان جيرمان أو رحيله إلى ريال مدريد.

وقال ديشان في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كان الوضع معقدًا، لقد أصبح طبيعيا الآن”، في إشارة إلى استبعاد مبابي من تدريبات باريس سان جيرمان ثم عودته.

وأضاف: “الآن الوضع أفضل بكثير، الجميع يفوز، لقد تحدثت معه، إنه أمر جيد جدا للمنتخب الفرنسي بالطبع، ولكن أيضا للنادي وله”.

وعما إذا كان له دور في إعادة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، قال ديشان: “لا، أنا لا أتدخل في ذلك، هذا ليس دوري، لقد ناقشت الأمر معه كما هو الحال مع اللاعبين الآخرين، لكن هذه مسيرتهم المهنية الخاصة، أنا لست مستشارا، على الأكثر أعطيهم رأيي إذا سألوني”.

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