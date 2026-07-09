ديشان يعلّق قبل مباراة ربع نهائي المونديال (فيديو)

أكد مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، أن مواجهة ربع النهائي ستكون قوية، أمام منافس يحقق نتائج جيدة.

وأضاف ديشان أن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين مميّزين باستطاعتهم صنع الفارق في أيّ لحظة.

وأجاب ديدييه ديشان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، على سؤال حول التحكيم، وقال: “لا أخشى ذلك، التعيينات تصدر ولا حيلة لي فيها، آمل أن يكون الحكام الأرجنتينيون بمستوى كفاءة الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين، فخصمنا هو المغرب، وليس الحكم.

وعن المنافس، أضاف مدرب المنتخب الفرنسي: “يختلف أسلوب لعب المغرب عن باراغواي، لعبنا ضد المغرب قبل 4 سنوات في نصف النهائي، ووصلوا إلى نهائي كأس إفريقيا، كلا الفريقين يميلان إلى الاستحواذ على الكرة وتسجيل الأهداف، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لأن سنلعب أمام منافس قوي”.

وتابع: “غيّروا مدربهم، لكنهم ما زالوا منافس قوي بناءً على نتائجه، لديهم لاعبون رائعون يعرفون لاعبينا جيداً، ولاعبو فريقي يعرفونهم جيداً أيضاً، إذ بعضهم يلعب لنفس النادي”.

ويفتح الدور ربع النهائي من مونديال 2026، سهرة الخميس بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، بمباراة فرنسا والمغرب.